Pakistan: da inizio stagione monsoni hanno causato più di 280 morti (Di sabato 23 luglio 2022) Islamabad, 23 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le ultime settimane di piogge monsoniche in Pakistan hanno già provocato 282 morti e oltre 200 feriti, mentre Paese è in attesa di nuove tempeste questo fine settimana. Secondo la National Disaster Management Authority (NDMA), i diluvio ha causato lo straripamento di fiumi e danneggiato strade, ponti e circa 5.600 case dall'inizio della stagione, il 14 giugno. La maggior parte dei danni e delle vittime è stata registrata nella provincia del Belucistan, nel sud-ovest del Paese, dove 88 persone sono morte e 62 sono rimaste ferite. Segue il Sindh, nel sud del Paese, con 67 morti. Secondo l'agenzia, un totale di 57 persone sono state uccise nella provincia orientale del Punjab, 56 nella provincia ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Islamabad, 23 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le ultime settimane di pioggeche ingià provocato 282e oltre 200 feriti, mentre Paese è in attesa di nuove tempeste questo fine settimana. Secondo la National Disaster Management Authority (NDMA), i diluvio halo straripamento di fiumi e danneggiato strade, ponti e circa 5.600 case dall'della, il 14 giugno. La maggior parte dei danni e delle vittime è stata registrata nella provincia del Belucistan, nel sud-ovest del Paese, dove 88 persone sono morte e 62 sono rimaste ferite. Segue il Sindh, nel sud del Paese, con 67. Secondo l'agenzia, un totale di 57 persone sono state uccise nella provincia orientale del Punjab, 56 nella provincia ...

