Pagelle Francia-Olanda 1-0: voti quarti di finale Europei femminili 2022 (Di sabato 23 luglio 2022) Termina 1-0 il match tra Francia e Olanda, incontro valevole per i quarti di finale degli Europei femminili 2022. Un'ottima vittoria per la Francia quella ottenuta al New York Stadium, che permette alle transalpine di approdare in semifinale contro la Germania. La partita è stata decisa dalla rete di Perisset, su calcio di rigore al 102? del primo tempo supplementare. Ecco le Pagelle del match: Francia: Peyraud-Magnin 6, Karchaoui 6, Renard 7,5, Mbock-Bathy 6, Perisset 7,5 (105? Torrent sv), Toletti 6 (Palis 105? sv), Bilbault 6, Geyoro 6(88' Matteo 6), Cascarino 7,5, Malard 6 (62' Bacha 6,5), Diani 7 (105? Saar 6). Olanda: Van Domselaar 8, Wilms 6 (115'Wilms sv), Van der Gragt 7,5, ...

