Oroscopo Branko di Sabato 23 Luglio 2022: Acquario litigioso (Di sabato 23 luglio 2022) L’Oroscopo di Branko per oggi, Luglio 23 2022 Ariete Questo Sabato sarete infastiditi da qualche richiesta di troppo. Toro Alcuni progetti richiedono la vostra attenzione totale. Gemelli Attenti a chi dice una cosa e poi ne fate un’altra. Cancro La stella dell’amore migliora il vostro amore. Leone Cavalcate queste vibrazioni stellari propizie per centrare i vostri obiettivi al primo colpo. Vergine Non avete nulla da fare se non rilassarvi. Bilancia Non riversate le vostre energie in faccende che non meritano. Scorpione Avventuratevi in acque nuove ed entusiasmanti. Sagittario Siete attirati dal rischio ma non avvicinatevi troppo al Sole, rischiate di scottarvi. Capricorno Non state troppo da soli. Acquario L’amore rischia ... Leggi su zon (Di sabato 23 luglio 2022) L’diper oggi,23Ariete Questosarete infastiditi da qualche richiesta di troppo. Toro Alcuni progetti richiedono la vostra attenzione totale. Gemelli Attenti a chi dice una cosa e poi ne fate un’altra. Cancro La stella dell’amore migliora il vostro amore. Leone Cavalcate queste vibrazioni stellari propizie per centrare i vostri obiettivi al primo colpo. Vergine Non avete nulla da fare se non rilassarvi. Bilancia Non riversate le vostre energie in faccende che non meritano. Scorpione Avventuratevi in acque nuove ed entusiasmanti. Sagittario Siete attirati dal rischio ma non avvicinatevi troppo al Sole, rischiate di scottarvi. Capricorno Non state troppo da soli.L’amore rischia ...

infoitcultura : Oroscopo Branko di oggi sabato 23 luglio 2022 - controcampus : Sei tra i segni favoriti di oggi... ??scopri cosa può succederti?? ? #oroscopo #zodiaco #branko? - CorriereCitta : #Oroscopo Branko 24 luglio 2022: ecco le previsioni segno per segno per domenica - infoitcultura : Oroscopo Branko: previsioni per oggi 23 luglio - infoitcultura : Oroscopo Branko di martedì 12 luglio: le stelle della giornata -