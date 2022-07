Agricolturabio1 : RT @Fata_Turch: Sempre più in là. #Orban, dopo aver fatto votare al suo #Parlamentoaddomesticato una mozione contro il #ParlamentoEuropeo,… - Fata_Turch : Sempre più in là. #Orban, dopo aver fatto votare al suo #Parlamentoaddomesticato una mozione contro il… - Sandro_biennale : @elio_vito Psssst, anche quello del partito che corteggi spudoratamente è amico di Putin e stringe la mano a Orban.… - OlderGf : Per #Orban gli europei possono mescolarsi tra di loro, se lo desiderano. Però gli ungheresi sono particolari e devo… - GobLongeye : RT @Vittoria0508: Ma Orban ricordo male o è il grande amico di Salvini e Meloni?! Fra poco voteremo...ricordiamoci anche a chi si accompagn… -

Globalist.it

"L'Europa non dovrebbe aspirare a un ruolo nella politica mondiale finché non è in grado di affrontare le questioni di politica estera "nel proprio cortile", ha attaccatoaggiungendo: "l'...Ci entrò lui, il suodi cordata Massimo Garvaglia e la veneta Erika Stefani, vicina al governatore Luca Zaia. I moderati, i governisti. Senza che Salvini ci mettesse becco. Lo stesso è accaduto ... Orban, l’amico di Putin (e Meloni e Salvini): “Alla Russia un’adeguata offerta di pace” Il premier ungherese Viktor Orban torna a parlare della guerra in Ucraina e ad attaccare la strategia finora messa in campo da Bruxelles. «È necessaria una nuova strategia che non si concentri sulla ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...