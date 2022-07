Oppenheimer | la descrizione del teaser trailer proiettato nelle sale americane

(Di sabato 23 luglio 2022) Christopher Nolan ha presentato ildel suo film, prima delle proiezioni di No - Nope, ecco ladel video. Il primodiè stato presentatoin occasione di alcune proiezioni di No, il nuovo film diretto da Jordan Peele, ecco ladi quanto mostrato. Nel video, della durata di poco meno di un minuto, si può sentire una voce femminile dichiarare che il mondo sta cambiando, assumendo una nuova forma e che questo è il "tuo momento". Sullo schermo appare quindi il cappello die inizia un conto alla rovescia mentre ci ...

