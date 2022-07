Oms | vaiolo delle scimmie emergenza sanitaria mondiale

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 23 luglio 2022) L'Organizzazionedella sanità (Oms) ha dichiarato ilun'di interesse internazionale. L'annuncio è arrivato oggi dal Direttore generale dell'Oms, Tedros Ghebreyesus. L'annuncio di Tedros è giunto al termine del Comitato diconvocato dal direttore dell'Oms per valutare la situazione, dopo che "l'epidemia ha continuato a diffondersi", arrivando ora a contare più di 16.000 casi in 75 paesi e territori e cinque decessi, rispetto ai 3.040 di un mese fa in 47 paesi. Dalla riunione del Comitato è emerso che "il rischio posto dalè moderato a livello globale e in tutte le regioni, ad eccezione della regione europea dove valutiamo il rischio come ...