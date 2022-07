Oggi le Primarie in Sicilia. Nell’isola resiste il Campo largo di Letta (Di sabato 23 luglio 2022) La Sicilia potrebbe ancora una volta essere la cartina di tornasole per capire che fine farà il Campo largo. È davvero giunto al capolinea come ha dichiarato il numero uno del Partito democratico, Enrico Letta, o ci sono ancora speranze che tra dem e M5S si possa riallacciare un dialogo che, al momento, la fine del Governo Draghi pare aver inesorabilmente interrotto? Oggi in Sicilia le Primarie del Campo largo per la scelta del candidato governatore A questa domanda potrebbero dare una risposta le Primarie del Campo largo per la scelta del candidato governatore in Sicilia. Oggi Nell’isola si voterà per scegliere chi tra Claudio Fava ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 23 luglio 2022) Lapotrebbe ancora una volta essere la cartina di tornasole per capire che fine farà il. È davvero giunto al capolinea come ha dichiarato il numero uno del Partito democratico, Enrico, o ci sono ancora speranze che tra dem e M5S si possa riallacciare un dialogo che, al momento, la fine del Governo Draghi pare aver inesorabilmente interrotto?inledelper la scelta del candidato governatore A questa domanda potrebbero dare una risposta ledelper la scelta del candidato governatore insi voterà per scegliere chi tra Claudio Fava ...

