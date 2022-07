Nuovo elicottero unmanned per la Royal Navy. Arriva Proteus di Leonardo (Di sabato 23 luglio 2022) La cooperazione tra Italia e Regno Unito passa dai cieli. Via libera del ministero del Difesa britannico, attraverso i suoi dipartimenti responsabili dei programmi di approvvigionamento e sviluppo delle capacità future, a Leonardo per la nuova fase di sviluppo del dimostratore Proteus, la risorsa a decollo verticale e pilotaggio remoto pensata per il futuro. Il contratto, della durata di quattro anni, ammonta a un valore complessivo di 71 milioni di euro e riguarda la terza fase del programma per lo sviluppo di un dimostratore tecnologico ad ala rotante a pilotaggio remoto (Rwuas). In altre parole si tratta di un prototipo avanzatoche supporti le missioni di guerra antisommergibile (Asw) della Royal Navy. Il primo volo del Nuovo mezzo senza equipaggio è previsto per il 2025. Un accordo proiettato al ... Leggi su formiche (Di sabato 23 luglio 2022) La cooperazione tra Italia e Regno Unito passa dai cieli. Via libera del ministero del Difesa britannico, attraverso i suoi dipartimenti responsabili dei programmi di approvvigionamento e sviluppo delle capacità future, aper la nuova fase di sviluppo del dimostratore, la risorsa a decollo verticale e pilotaggio remoto pensata per il futuro. Il contratto, della durata di quattro anni, ammonta a un valore complessivo di 71 milioni di euro e riguarda la terza fase del programma per lo sviluppo di un dimostratore tecnologico ad ala rotante a pilotaggio remoto (Rwuas). In altre parole si tratta di un prototipo avanzatoche supporti le missioni di guerra antisommergibile (Asw) della. Il primo volo delmezzo senza equipaggio è previsto per il 2025. Un accordo proiettato al ...

lacittanews : La tecnologia del Future vertical lift arriva in Europa. Nel corso del Farnborough international airshow, Sikorsky,… - infoitinterno : Incendio a Fumane, ancora tre focolai attivi ed elicottero in volo. Nuovo appello di Zaia: «Serve prudenza» - Turin_Rossonero : “ Dai su, è ora di andare. ” Berlusconi alzò i due naufraghi e a braccetto li fece salire sull’Elicottero. Ma appen… - AgenziaOpinione : AMBROSI – CIA – ROSSATO (FDI) – INTERROGAZIONE * ELICOTTERO VVF-PAT: « ACQUISTO NUOVO VELIVOLO, SI ERA TENUTO CONTO… - AnsaTrentinoAA : Elicottero per spegnere nuovo rogo boschivo a Bolzano. Prosegue intervento dei vigili del fuoco |#ANSA -