Nuove armi dagli Usa all'Ucraina: "Ma non ci saranno missili a lungo raggio" | La diretta (Di sabato 23 luglio 2022) Pronto nuovo pacchetto di aiuti militari Usa, ma da Washington smentiscono l'arrivo in Ucraina di possibili armi a lungo raggio Leggi su ilgiornale (Di sabato 23 luglio 2022) Pronto nuovo pacchetto di aiuti militari Usa, ma da Washington smentiscono l'arrivo indi possibili

iopunto67 : @NPR Adesso si stanno svegliando...??????stanno finanziano un sistema di corruzione..e la ri-vendita di armi faranno s… - StefaniaFalone : - tg2rai : In #Ucraina continua l'avanzata russa nella regione di #Donetsk, anche se le nuove armi a disposizione di #Kiev pot… - BgmzLuigi : RT @Acli_nazionali: 23 luglio #EuropeForPeace: Giornata di Mobilitazione Nazionale contro l’escalation militare. Le armi non portano la #pa… - Rodica17957578 : RT @JonnySicilia: @DagnyTaggart369 L’Ucraina ha invitato i produttori stranieri di armi ad usare l’Ucraina come luogo per testare nuove arm… -