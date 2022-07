Nuova maglia del Napoli: annunciata la data della presentazione (Di sabato 23 luglio 2022) Carlo Alvino, noto giornalista, è intervenuto durante la trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli per anticipare alcune dichiarazioni del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis nel corso dell’intervista che sarà messa in onda alle 21. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Posso anticiparvi qualche novità rivelata dal presidente De Laurentiis. Il patron azzurro ha presentato la campagna abbonamenti con prezzi popolari e sconti per le famiglie. Si è parlato anche di mercato: l’arrivo di Kim sembra ormai imminente, manca solo l’ufficialità”. De Laurentiis, Napoli (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) “La Nuova maglia sarà presentata il 27 luglio a Castel di Sangro, in occasione della prima sfida amichevole contro l’Adana Demirspor. Il presidente ha ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 23 luglio 2022) Carlo Alvino, noto giornalista, è intervenuto durante la trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kissper anticipare alcune dichiarazioni del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis nel corso dell’intervista che sarà messa in onda alle 21. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Posso anticiparvi qualche novità rivelata dal presidente De Laurentiis. Il patron azzurro ha presentato la campagna abbonamenti con prezzi popolari e sconti per le famiglie. Si è parlato anche di mercato: l’arrivo di Kim sembra ormai imminente, manca solo l’ufficialità”. De Laurentiis,(Photo by Marco Luzzani/Getty Images) “Lasarà presentata il 27 luglio a Castel di Sangro, in occasioneprima sfida amichevole contro l’Adana Demirspor. Il presidente ha ...

