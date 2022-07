Nuova Kia Niro | due nuove livree bicolori

(Di sabato 23 luglio 2022) In occasione dell'introduzione sul mercato dellagenerazione, Kia porta al debutto due versioni speciali con colorazione bicolor prenotabili esclusivamente on line accedendo alla sezione "...

dublinoIII : RT @KiaItalia: Un design completamente rinnovato che cattura l’attenzione. Scopri Nuova Kia Niro. - BarbaraPremoli : Sul sito KIA due esclusive versioni bicolor di Nuova Niro - MotoriNoLimits : Sul sito KIA due esclusive versioni bicolor di Nuova Niro - KiaItalia : Nuova #Kia Niro si veste di due colori esclusivi per celebrare il suo debutto sul mercato. Le due versioni speciali… - MotoriSuMotori : Nuova Kia Niro: debuttano due esclusive versioni bicolore - -

In occasione dell'introduzione sul mercato dellagenerazione Niro ,porta al debutto due versioni speciali con colorazione bicolor prenotabili esclusivamente on line accedendo alla sezione "Prenota la tua" del sito . Le ultimissime ...Altre news sull'argomento: Sconti e offerte Renault Captur, Kangoo, Twingo, Kadjar, Clio dicembre 2018 Come funziona l'acquisto di un auto in abbonamento secondo offerte 2021Picanto e...Ibrida full e ibrida plug-in, elettrica. E capace di far funzionare macchinette del caffé ed e-bike. I segreti della nuova Kia Niro.Kia Italia ha donato un esemplare della nuova elettrica EV6 al Museo dell'Automobile di Torino. Il veicolo è oggetto dell'installazione artistica Moving Inspiration realizzata in occasione del lancio ...