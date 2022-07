Non solo Cina, anche l’India investe in Africa: il caso Tanzania (Di sabato 23 luglio 2022) Roma, 23 lug – E’ passato un anno da quando la Banca Mondiale ha dichiarato che la Tanzania è diventata una nazione a medio reddito. Un importante obiettivo raggiunto grazie a politiche che hanno incentivato investimenti nell’agricoltura, nelle infrastrutture, nel settore minerario e nel turismo. Ovviamente la strada da fare per diventare un Paese sviluppato è ancora lunghissima. Leggi anche: Tanzania, una nazione Africana a medio reddito e in continua crescita Tanzania, i parchi industriali pensati dal governo Il governo Tanzaniano sta lavorando per realizzare parchi industriali, al fine di attirare investimenti locali e stranieri per creare poi industrie che possano aggiungere valore alle materie prime estratte in Tanzania. A tale proposito è degno di nota l’incontro ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 23 luglio 2022) Roma, 23 lug – E’ passato un anno da quando la Banca Mondiale ha dichiarato che laè diventata una nazione a medio reddito. Un importante obiettivo raggiunto grazie a politiche che hanno incentivato investimenti nell’agricoltura, nelle infrastrutture, nel settore minerario e nel turismo. Ovviamente la strada da fare per diventare un Paese sviluppato è ancora lunghissima. Leggi, una nazionena a medio reddito e in continua crescita, i parchi industriali pensati dal governo Il governono sta lavorando per realizzare parchi industriali, al fine di attirare investimenti locali e stranieri per creare poi industrie che possano aggiungere valore alle materie prime estratte in. A tale proposito è degno di nota l’incontro ...

Giorgiolaporta : Vi hanno chiesto il #supergreenpass anche per lavorare da casa: oggi arriva la #sentenza che reintegra un lavorator… - AlexBazzaro : Speranza: 'Il nemico è la destra, non il M5S' Il 25 settembre non arriverà mai abbastanza presto. Questo signore n… - gparagone : Voleva non solo carta bianca, ma pure la frusta. Con la #GaranziaDiRitrovarsi ....assieme agli amichetti suoi a sp… - Harryisartvx_ : Ma ci pensate che se quel 23 luglio 2010 anche solo la foto di uno dei ragazzi non fosse stata presente su quel tav… - Spenk78 : RT @HoaraBorselli: Ma #DiMaio che in un’intervista a Repubblica dice “il Movimento 5Stelle non era nato per sfasciare i governi”. Noooo!Era… -