"Non premia i traditori": clamorosa Marta Fascina, massacra Brunetta e Gelmini | Guarda (Di sabato 23 luglio 2022) «Riposino in pace». Così Silvio Berlusconi aveva liquidato due giorni fa l'addio a Forza Italia di Renato Brunetta e Mariastella Gelmini. «Non hanno né seguito né futuro», il commento gelido del presidente. E ieri sul tema è intervenuta anche la compagna di Berlusconi Marta Fascina, donna e deputata silenziosissima di cui non si ricordano recenti interviste e interventi pubblici. Ieri la Fascina ha pubblicato una storia su Instagram con la scritta: «Roma non premia i traditori». Il tutto accompagnato dalla colonna sonora di una celebre canzone di Fabrizio De André, Un giudice: il brano narra la vicenda di un nano che scala i gradini di una funzione pubblica, la magistratura. Già nel luglio 2021, dopo un voto contrario di Coraggio Italia in Commissione ...

