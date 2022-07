Non lasciare a metà il lavoro sull’edilizia. Un appello alla politica (Di sabato 23 luglio 2022) Tra i dossier più complessi rimasti aperti sui tavoli di Palazzo Chigi quello relativo ai bonus edilizia spicca per la “carica” di criticità e per il pesante impatto su imprese e cittadini. Il presidente Draghi ne è consapevole e lo ha detto chiaramente, nel suo intervento del 20 luglio al Senato, sostenendo che “bisogna tirare fuori dai guai migliaia di imprese”. Quelle imprese che oggi non possono incassare i 5,2 miliardi di crediti fiscali per lavori incentivati dai bonus edilizia a causa delle ripetute modifiche normative su questa materia succedutesi in questi mesi e che di fatto hanno bloccato il meccanismo della cessione dei crediti. E così, cantieri fermi e imprese edili sull’orlo del fallimento con pesanti ripercussioni sull’occupazione. Confartigianato ha calcolato infatti che, a fronte dei 5.175 milioni di euro incagliati nei cassetti fiscali degli imprenditori – di cui ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 23 luglio 2022) Tra i dossier più complessi rimasti aperti sui tavoli di Palazzo Chigi quello relativo ai bonus edilizia spicca per la “carica” di criticità e per il pesante impatto su imprese e cittadini. Il presidente Draghi ne è consapevole e lo ha detto chiaramente, nel suo intervento del 20 luglio al Senato, sostenendo che “bisogna tirare fuori dai guai migliaia di imprese”. Quelle imprese che oggi non possono incassare i 5,2 miliardi di crediti fiscali per lavori incentivati dai bonus edilizia a causa delle ripetute modifiche normative su questa materia succedutesi in questi mesi e che di fatto hanno bloccato il meccanismo della cessione dei crediti. E così, cantieri fermi e imprese edili sull’orlo del fallimento con pesanti ripercussioni sull’occupazione. Confartigianato ha calcolato infatti che, a fronte dei 5.175 milioni di euro incagliati nei cassetti fiscali degli imprenditori – di cui ...

