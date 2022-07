Napoli, tutto fatto per Kim, lunedì visite mediche: nel contratto anche una clausola (Di sabato 23 luglio 2022) Fumata bianca per il sostituto di Kalidou Koulibaly, il Napoli ha trovato l'accordo definitivo per l'acquisto di Kim Min-Jae dal Fenerbahce.... Leggi su calciomercato (Di sabato 23 luglio 2022) Fumata bianca per il sostituto di Kalidou Koulibaly, ilha trovato l'accordo definitivo per l'acquisto di Kim Min-Jae dal Fenerbahce....

