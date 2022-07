Napoli, squadra arrivata nel ritiro di Castel di Sangro (Di sabato 23 luglio 2022) Il Napoli è arrivato a Castel di Sangro , dove resterà fino al 6 agosto per la seconda parte della preparazione pre - campionato. Gli azzurri hanno postato sui social alcune immagini dei calciatori ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 23 luglio 2022) Ilè arrivato adi, dove resterà fino al 6 agosto per la seconda parte della preparazione pre - campionato. Gli azzurri hanno postato sui social alcune immagini dei calciatori ...

Gazzetta_it : Dybala e Mertens senza squadra: Juve e Napoli, perché non ve li riprendete? - sscnapoli : ?? Giuntoli “Costruiremo una squadra di valore, il Napoli è un club virtuoso che vuole vincere” ??… - tancredipalmeri : Perdere Dybala all’Inter brucia, ma la squadra è fatta. Roma assoluta vincitrice, perdipiù se l’avesse perso nessu… - sportli26181512 : Napoli, squadra arrivata nel ritiro di Castel di Sangro: Gli azzurri saranno in Abruzzo fino al 6 agosto per la sec… - PinoSa54 : #IoStoConADL anche se non sempre in linea con la politica societaria NON APPROVO il modo becero e Volgare di conte… -