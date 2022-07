Napoli, Spalletti convoca 28 calciatori per il ritiro di Castel di Sangro (Di sabato 23 luglio 2022) Spalletti esclude dall'elenco Folorunsho, a un passo dalla cessione al Bari. C'è Ostigard, in lista anche Ounas e Petagna Riporta il Corriere dello Sport che terminati i tre giorni di riposo seguiti alla fine del ritiro di Dimaro, è tempo di tornare a faticare per i giocatori del Napoli, che da sabato pomeriggio correranno sull’erba del “Teofilo Patini” di Castel di Sangro. La località abruzzese ospiterà per il terzo anno consecutivo la seconda fase della preparazione degli azzurri, durante la quale la squadra di Spalletti rifinirà la condizione in vista dell’inizio del campionato. Napoli, Folorunsho non parte per Castel di Sangro Il tecnico toscano ha diramato l’elenco dei convocati, che contiene 28 nominativi. La ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 23 luglio 2022)esclude dall'elenco Folorunsho, a un passo dalla cessione al Bari. C'è Ostigard, in lista anche Ounas e Petagna Riporta il Corriere dello Sport che terminati i tre giorni di riposo seguiti alla fine deldi Dimaro, è tempo di tornare a faticare per i giocatori del, che da sabato pomeriggio correranno sull’erba del “Teofilo Patini” didi. La località abruzzese ospiterà per il terzo anno consecutivo la seconda fase della preparazione degli azzurri, durante la quale la squadra dirifinirà la condizione in vista dell’inizio del campionato., Folorunsho non parte perdiIl tecnico toscano ha diramato l’elenco deiti, che contiene 28 nominativi. La ...

