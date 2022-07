Napoli, pasticciera si ribella al pizzo e fa arrestare l'uomo del clan (Di sabato 23 luglio 2022) commenta Una pasticciera di 31 anni si è ribellata alla richiesta del pizzo e si è rivolta ai carabinieri, consentendo l'arresto del suo usuraio , un 56enne di Giugliano. È successo a Qualiano , ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 23 luglio 2022) commenta Unadi 31 anni si èta alla richiesta dele si è rivolta ai carabinieri, consentendo l'arresto del suo usuraio , un 56enne di Giugliano. È successo a Qualiano , ...

