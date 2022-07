Napoli, lunedi la campagna abbonamenti: Allenamenti gratis, manca il pacchetto Champions (Di sabato 23 luglio 2022) Napoli, lunedi parte la campagna abbonamenti, Allenamenti gratis al Maradona. Il pacchetto Champions non sarà incluso. Napoli, la nuova campagna abbonamenti partirà la prossima settimana. abbonamenti che tornano in azzurro dopo due anni di assenza a causa del covid. «Il club parte con una campagna abbonamenti che speriamo possa essere piena di soddisfazione per i tifosi. Ritrovarsi allo stadio è la cosa più importante. Il ritardo? Questa è una domanda da porre alla società» le parole di Amedeo Bardelli, responsabile dell’area sport di TicketOne ai microfoni di Radio Punto nuovo: «In qualsiasi caso, le campagne abbonamenti ormai si ... Leggi su napolipiu (Di sabato 23 luglio 2022)parte laal Maradona. Ilnon sarà incluso., la nuovapartirà la prossima settimana.che tornano in azzurro dopo due anni di assenza a causa del covid. «Il club parte con unache speriamo possa essere piena di soddisfazione per i tifosi. Ritrovarsi allo stadio è la cosa più importante. Il ritardo? Questa è una domanda da porre alla società» le parole di Amedeo Bardelli, responsabile dell’area sport di TicketOne ai microfoni di Radio Punto nuovo: «In qualsiasi caso, le campagneormai si ...

