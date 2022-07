Napoli, in vacanza invece di operare: arrestato medico. 6 milioni di euro alla ditta della moglie (Di sabato 23 luglio 2022) Avrebbe falsificato delle cartelle cliniche, facendo figurare di avere effettuato in prima persona delle operazioni chirurgiche in una clinica privata di Napoli. Ma anziché trovarsi in sala operatoria, il cardiologo Giuseppe De Martino, ora agli arresti domiciliari, era in vacanza sulla neve in un relais di Madonna di Campiglio. Napoli, in vacanza invece di operare: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 23 luglio 2022) Avrebbe falsificato delle cartelle cliniche, facendo figurare di avere effettuato in prima persona delle operazioni chirurgiche in una clinica privata di. Ma anziché trovarsi in sala operatoria, il cardiologo Giuseppe De Martino, ora agli arresti domiciliari, era insulla neve in un relais di Madonna di Campiglio., indi: L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

