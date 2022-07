Napoli, i convocati di Spalletti per il ritiro di Castel di Sangro (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Napoli inizierà oggi la seconda parte del ritiro pre campionato a Castel di Sangro. Questi i convocati: Marfella, Meret, Idasiak, Contini, Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Zanoli, Zedadka, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Ambrosino, Gaetano, Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano, Zerbin. Questo il programma di lavoro degli azzurri: Sabato 23 luglio: allenamento pomeridiano ore 17.30 Domenica 24 luglio: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 Lunedì 25 luglio: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 (a porte chiuse) Martedì 26 luglio: allenamento mattutino ore 10, pomeriggio riposo Mercoledì 27 luglio: allenamento mattutino ore 10 a porte ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIlinizierà oggi la seconda parte delpre campionato adi. Questi i: Marfella, Meret, Idasiak, Contini, Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Zanoli, Zedadka, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Ambrosino, Gaetano, Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano, Zerbin. Questo il programma di lavoro degli azzurri: Sabato 23 luglio: allenamento pomeridiano ore 17.30 Domenica 24 luglio: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 Lunedì 25 luglio: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 (a porte chiuse) Martedì 26 luglio: allenamento mattutino ore 10, pomeriggio riposo Mercoledì 27 luglio: allenamento mattutino ore 10 a porte ...

