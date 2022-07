Napoli, accordo totale per Barak: si chiude dopo la cessione “pesante” (Di sabato 23 luglio 2022) Il Napoli monitora ancora il calciomercato, sia in entrata che in uscita. Luciano Spalletti si aspetta di poter lavorare con una rosa molto competitiva nonostante gli addii illustri che hanno costellato l’estate del Napoli. Cristiano Giuntoli è al lavoro per rendere la stagione azzurra più semplice dell’anno scorso, anche se sarà estremamente complesso. Nei prossimi giorni, a Castel di Sangro, potrebbero vedersi due volti nuovi: Giovanni Simeone e Kim Min-Jae. Ma le mosse di mercato non finiscono qui perché il Napoli ha l’accordo totale con il Verona per Antonin Barak. Barak Napoli (Getty Images)Calciomercato Napoli: accordo per Barak, prima l’addio di Fabian Il nome di Antonin ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 23 luglio 2022) Ilmonitora ancora il calciomercato, sia in entrata che in uscita. Luciano Spalletti si aspetta di poter lavorare con una rosa molto competitiva nonostante gli addii illustri che hanno costellato l’estate del. Cristiano Giuntoli è al lavoro per rendere la stagione azzurra più semplice dell’anno scorso, anche se sarà estremamente complesso. Nei prossimi giorni, a Castel di Sangro, potrebbero vedersi due volti nuovi: Giovanni Simeone e Kim Min-Jae. Ma le mosse di mercato non finiscono qui perché ilha l’con il Verona per Antonin(Getty Images)Calciomercatoper, prima l’addio di Fabian Il nome di Antonin ...

sscnapoli : ?? Il Napoli annuncia un accordo di partnership pluriennale con @Sorare, la piattaforma di fantacalcio e di carte co… - DiMarzio : #Calciomercato | #Chelsea, chiuso l'accordo per #Koulibaly. Il #Napoli diviso tra #Kim e #Acerbi - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #KOULIBALY, ACCORDO RAGGIUNTO CON IL #CHELSEA: L'EX NAPOLI IN PARTENZA ORA PER LONDRA… - Gravola : @Marcello_Fsc Le contestazioni e le critiche ci sono state, ci sono e ci saranno... qua si sta trascendendo in comp… - infoitsport : Kim Min-jae-Napoli, trattativa ai dettagli: c'è l'accordo anche per Solbakken -