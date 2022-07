**Musica: Jova Beach Party, Codacons diffida Comune di Cerveteri e organizzatori** (Di sabato 23 luglio 2022) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Il Codacons sta ricevendo in queste ore le proteste di residenti e utenti della zona di Campo di Mare, location scelta per la tappa di oggi e domani del Jova Beach Party". Lo comunica lo stesso Codacons in una nota. "A partire da oggi la libertà di circolazione dei cittadini che intendono accedere e spostarsi per Campo di mare è seriamente compromessa -spiega il Codacons- Posti di blocco delle forze dell'ordine e addetti dell'organizzazione dell'evento starebbero infatti impedendo agli utenti di accedere in auto alle varie zone della frazione di Cerveteri". "Anche chi dispone di un abbonamento stagionale agli stabilimenti balneari di Campo di mare, e avrebbe quindi diritto di raggiungere i lidi per godere dei servizi regolarmente ... Leggi su iltempo (Di sabato 23 luglio 2022) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Ilsta ricevendo in queste ore le proteste di residenti e utenti della zona di Campo di Mare, location scelta per la tappa di oggi e domani del". Lo comunica lo stessoin una nota. "A partire da oggi la libertà di circolazione dei cittadini che intendono accedere e spostarsi per Campo di mare è seriamente compromessa -spiega il- Posti di blocco delle forze dell'ordine e addetti dell'organizzazione dell'evento starebbero infatti impedendo agli utenti di accedere in auto alle varie zone della frazione di". "Anche chi dispone di un abbonamento stagionale agli stabilimenti balneari di Campo di mare, e avrebbe quindi diritto di raggiungere i lidi per godere dei servizi regolarmente ...

