Movimento 5 Stelle, che bordata del cappellano dell'esercito ucraino: "Satellite politico di Mosca" (Di sabato 23 luglio 2022) La crisi di Governo non è stata solo attenzionata dall'Italia e adesso che l'addio di Draghi è definitivo, anche il cappellano dell'esercito ucraino ha voluto dire la sua. Al momento gli equilibri politici in Europa sono molto delicati e alcuni rischiano di sparire del tutto a causa delle tensioni già scoppiate tra Russia e Ucraina ormai diversi mesi fa. Mentre la guerra imperversa, così come le devastanti conseguenze economiche da essa derivate, a prendere di nuovo parola è il cappellano dell'esercito ucraino Mykola Medynskyy, che ritorna a parlare per Adnkronos: "La Russia utilizza ogni strumento utile e che possiede per allontanare la comunità internazionale dalle ragioni dell'Ucraina". Delle accuse dure, dalle quali però il cappellano non si è mai ...

