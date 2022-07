Mosca bombarda il porto di Odessa, Kiev: "Così Putin sputa in faccia a Onu e Turchia" (Di sabato 23 luglio 2022) Nel caso in cui l'accordo sul grano dovesse fallire sarà della Russia 'la piena responsabilità', ha fatto sapere il ministero degli Esteri ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 23 luglio 2022) Nel caso in cui l'accordo sul grano dovesse fallire sarà della Russia 'la piena responsabilità', ha fatto sapere il ministero degli Esteri ...

El3anorRigby : RT @Giovanni_Vallef: Ucraina e Russia firmano un accordo per l'esportazione del grano ucraino. Il giorno dopo Mosca bombarda il porto di Od… - Giovanni_Vallef : Ucraina e Russia firmano un accordo per l'esportazione del grano ucraino. Il giorno dopo Mosca bombarda il porto di… - Alessan86737902 : @Frizzante1 @joseph_kappa @Lorenzo36522471 @GuidoCrosetto Ucraina bombarda Mosca? Ma dove vive? l'Italia c'entra, n… - Frizzante1 : @Alessan86737902 @joseph_kappa @Lorenzo36522471 @GuidoCrosetto E cosa c’entra ucraina con Italia? Con questo princi… - Salinge06174892 : considerando che l'intrepido #jacoponi non bombarda più con articoli sull'#Ucraina ...direi che Mosca sia definitivamente capitolata... -