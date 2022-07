Morte bambina 16 mesi, cosa ha detto Alessia Pifferi al Gip (Di sabato 23 luglio 2022) Alessia Pifferi è stata interrogata dal Gip. I dettagli sulla Morte della figlia di soli 16 mesi sono inquietanti. Alessia Pifferi, gli investigatori: “Viveva come se Diana non fosse nata” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di sabato 23 luglio 2022)è stata interrogata dal Gip. I dettagli sulladella figlia di soli 16sono inquietanti., gli investigatori: “Viveva come se Diana non fosse nata” su Donne Magazine.

arcocielo : RT @Moonlightshad1: La morte della bambina lasciata sola in casa è dovuta principalmente all'abbandono e all'egoismo; nessuno si era mai ac… - mariandres2014 : RT @Moonlightshad1: La morte della bambina lasciata sola in casa è dovuta principalmente all'abbandono e all'egoismo; nessuno si era mai ac… - lavandagastryca : Non è solo la morte, io mi domando anche che incubo di vita abbia vissuto per 18 mesi questa bambina #alessiapifferi - CosettaGiordano : RT @Moonlightshad1: La morte della bambina lasciata sola in casa è dovuta principalmente all'abbandono e all'egoismo; nessuno si era mai ac… - ivanafracchia : RT @Moonlightshad1: La morte della bambina lasciata sola in casa è dovuta principalmente all'abbandono e all'egoismo; nessuno si era mai ac… -