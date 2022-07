Montalto, per “Incontri estivi” il libro di monsignor Paglia dedicato agli anziani (Di sabato 23 luglio 2022) Montalto – Giovedì pomeriggio al centro servizi di via Tevere a Montalto marina, in una piazza piena e coinvolgente si è tenuto il primo degli “Incontri estivi” dedicati alle presentazioni dei libri, organizzato dalla neo nata associazione politico culturale “Insieme – Montalto di Castro e Pescia Romana”. Mons Vincenzo Paglia ha raccontato della sua ultima opera “L’età da inventare”, dedicata agli anziani e al loro importante ruolo nella comunità. “Con la nostra associazione – commentano dal direttivo – con Sergio Caci e Giovanni Corona abbiamo presentato e moderato l’evento. Grazie al Prof. Sebastiano Maffettone per aver interagito con l’autore nella relazione del libro; grazie alla libreria Il Bianconiglio per la ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 23 luglio 2022)– Giovedì pomeriggio al centro servizi di via Tevere amarina, in una piazza piena e coinvolgente si è tenuto il primo degli “” dedicati alle presentazioni dei libri, organizzato dalla neo nata associazione politico culturale “Insieme –di Castro e Pescia Romana”. Mons Vincenzoha raccontato della sua ultima opera “L’età da inventare”, dedicatae al loro importante ruolo nella comunità. “Con la nostra associazione – commentano dal direttivo – con Sergio Caci e Giovanni Corona abbiamo presentato e moderato l’evento. Grazie al Prof. Sebastiano Maffettone per aver interagito con l’autore nella relazione del; grazie alla libreria Il Bianconiglio per la ...

