Monreale, Paola e Giuseppe trovati morti, giallo al Palazzo Italia

Monreale – È un giallo la morte di Paola e Giuseppe Tofaro, rispettivamente di 89 ed 83 anni, sorella e fratello. I due anziani sono stati trovati morti in via Venero al Palazzo Italia. Una tragedia fino ad ora inspiegabile che sarà chiarita dagli esiti dell'autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di Palermo.

