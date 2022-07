Mondiali in Qatar, Doha vuole andare in attivo nonostante i 220 miliardi di investimenti: boom infrastrutturale per far schizzare il Pil (Di sabato 23 luglio 2022) A pochi mesi dal loro inizio, i Mondiali in Qatar rimangono una delle edizioni più discusse della storia. A partire dalle accuse per le ripetute violazioni dei diritti umani verso i lavoratori impegnati nella realizzazione degli impianti alle spese sostenute dal piccolo Stato del Golfo. Il costo complessivo rende infatti questa Coppa del Mondo la più costosa della storia: circa 220 miliardi di dollari complessivi sono stati stimati per l’organizzazione di questa edizione, una cifra di gran lunga superiore rispetto a quelle spese nei Mondiali precedenti. Oggetto di accese discussioni sono, inoltre, le motivazioni che hanno spinto il governo Qatariota a investire così tanti fondi ed energie politiche nell’ottenere l’organizzazione del torneo. Certamente, si tratta innanzitutto di una questione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) A pochi mesi dal loro inizio, iinrimangono una delle edizioni più discusse della storia. A partire dalle accuse per le ripetute violazioni dei diritti umani verso i lavoratori impegnati nella realizzazione degli impianti alle spese sostenute dal piccolo Stato del Golfo. Il costo complessivo rende infatti questa Coppa del Mondo la più costosa della storia: circa 220di dollari complessivi sono stati stimati per l’organizzazione di questa edizione, una cifra di gran lunga superiore rispetto a quelle spese neiprecedenti. Oggetto di accese discussioni sono, inoltre, le motivazioni che hanno spinto il governoiota a investire così tanti fondi ed energie politiche nell’ottenere l’organizzazione del torneo. Certamente, si tratta innanzitutto di una questione di ...

