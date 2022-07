Mondiali atletica | weekend rovente | appuntamenti ed italiani in gara

MediasetTgcom24 : Mondiali atletica, azzurre conquistano la finale della staffetta 4x100 #atletica #mondiali #ZaynabDosso… - Eurosport_IT : ???? BRAVA ELENAAAAA!! ???? Con una classe incredibile Elena Vallortigara conquista la prima medaglia azzurra ai mon… - LiaCapizzi : L'addio della Regina Allyson Felix saluta l'atletica con un bronzo (4x400mx) a Eugene. La più vincente: 11 medagli… - La_Prealpina : Fontana in finale ai mondiali con la 4x100 - YrisMarisela : RT @qnazionale: Mondiali atletica 2022: staffetta femminile 4X100 in finale. Delusione per la maschile -

LA COMPOSIZIONE DELLA 4X100 DELL'ITALIA AIZaynab Dosso in prima frazione, Dalia Kaddari in seconda, Anna Bongiorni in terza, Vittoria Fontana in quarta.Il cubano Lazaro Martinez , che in stagione è volato a 17.64 in occasione del trionfo aiIndoor e poi si è fermato a 17.30 all'aperto. Meritano grande rispetto anche il cinese Yaming Zhu (...Sono in finale alla staffetta 4x100 ai Mondiali di atletica di Eugene, in corso in Oregon (Usa), le azzurre Dalia Kaddari, Zaynab Dosso, anna Bongiorni e Vittoria Fontana. E mettono in tasca anche il ...Eliminata invece la staffetta maschile orfana di Jacobs EUGENE (USA) (ITALPRESS) - Donne da sogno, uomini delusi. La notte italiana di Eugene, ...