Mondiali 2022 scherma | fiorettisti azzurri | “Siamo fighi | siamo il beautiful team”

I fiorettisti azzurri Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi lo dicono tutti in coro: "siamo fighi, siamo il beautiful team". Questa la frase più ricorrente dopo la medaglia d'oro ai Mondiali di scherma 2022 ad Il Cairo. Questo il commento di Garozzo: "E' stata una giornata bellissima, ho tirato personalmente con alti e bassi, ma questo è il senso di una squadra. Quando uno fa meno, viene fuori l'altro e oggi si è visto. Stiamo facendo un buon percorso, tre vittorie su quattro in Coppa del mondo, europei e Mondiali, meglio di così era difficile immaginarlo". Gli fa eco Foconi: "Ci voleva questa vittoria, ci ..."

