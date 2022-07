Molina Atletico Madrid, fissata la data delle visite mediche dell’argentino (Di sabato 23 luglio 2022) Nahuel Molina andrà a rinforzare la rosa dell’Atletico Madrid. Già fissata la data delle visite mediche dell’argentino Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di lunedì Nahuel Molina sosterrà le visite mediche con l’Atletico Madrid, suo futuro club. L’esterno argentino saluteràquindi l’Udinese in questa sessione di mercato, pronto poi a lasciare l’Italia per volare alla corte di Simeone. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022) Nahuelandrà a rinforzare la rosa dell’. GiàlaSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di lunedì Nahuelsosterrà lecon l’, suo futuro club. L’esterno argentino saluteràquindi l’Udinese in questa sessione di mercato, pronto poi a lasciare l’Italia per volare alla corte di Simeone. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | #Udinese, tutto fatto per Nahuel #Molina all'#AtleticoMadrid: le cifre dell'affare - DiMarzio : .@Atleti: lunedì le visite mediche di #Molina. Percorso opposto per #Perez che torna all’@Udinese_1896… - DiMarzio : #Calciomercato | @Atleti, è vicino #Molina dall'@Udinese_1896 - calsciomercato : ????????????Lunedì le visite mediche di Nahuel Molina con l’Atletico Madrid. ????Nei prossimi giorni anche il ritorno a… - serieAnews_com : ???? L'#AtleticoMadrid porta via dall'#Italia #Molina: accordo con l'#Udinese -