Missili russi sul porto di Odessa, 'ci sono vittime' (Di sabato 23 luglio 2022) L'Ucraina accusa la russia di aver lanciato quattro Missili su Odessa colpendo anche il porto commerciale, cruciale per l'accordo sul grano firmato ieri a Istanbul. Secondo i media ucraini, i russi ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) L'Ucraina accusa laa di aver lanciato quattrosucolpendo anche ilcommerciale, cruciale per l'accordo sul grano firmato ieri a Istanbul. Secondo i media ucraini, i...

LaVeritaWeb : Nessun titolone per i missili ucraini lanciati sull’impianto nucleare di Zaporizhzhia. Con quelli russi si era alla… - riotta : Se l’accordo Onu Turchia Russia grano tiene 20 milioni di tonnellate dovrebbero essere esportate entro novembre sal… - riotta : Nel Mar Nero ci sono 3 cacciatorpedinieri russi equipaggiati di missili operativi-tattici 'Calibre' in servizio di… - fabi976 : RT @j_gufo: Missili russi sul porto di Odessa, due giorni fa avevano firmato l'accordo per il grano. Sono degli infami e gli infami fanno t… - SIPARISipari : RT @riotta: Duro attacco #Odessa 8 missili russi su aree civili e il porto dove il comando di Putin sospetta siano installate difese di art… -