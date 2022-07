“Mille euro per gli amici di Qualiano”: pasticciera si ribella al pizzo e fa arrestare l’uomo del clan (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Mille euro per gli amici di Qualiano“: questa la richiesta che l’uomo vicino al clan ha chiesto a una giovane pasticciera, che nonostante la crisi aveva deciso di investire tutto nella ristrutturazione e nel rilancio del suo negozio. Una richiesta estorsiva alla quale la donna, 31 anni, però non si è piegata. I fatti risalgono a pochi giorni fa e si sono verificati a Qualiano, popoloso comune del Napoletano. l’uomo, un 56enne di Giugliano in Campania ritenuto dagli investigatori contiguo al clan Di Rosa, va nell’esercizio commerciale ancora in ristrutturazione e alla giovane proprietaria rivolge senza mezzi termini la richiesta di pizzo. Soldi “per gli ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “per glidi“: questa la richiesta chevicino alha chiesto a una giovane, che nonostante la crisi aveva deciso di investire tutto nella ristrutturazione e nel rilancio del suo negozio. Una richiesta estorsiva alla quale la donna, 31 anni, però non si è piegata. I fatti risalgono a pochi giorni fa e si sono verificati a, popoloso comune del Napoletano., un 56enne di Giugliano in Campania ritenuto dagli investigatori contiguo alDi Rosa, va nell’esercizio commerciale ancora in ristrutturazione e alla giovane proprietaria rivolge senza mezzi termini la richiesta di. Soldi “per gli ...

