Mille euro di pensione al mese: chi sono e quanti sono quelli che percepiscono meno (Di sabato 23 luglio 2022) Si tratta di circa 5 milioni 120mila persone, una platea ampia quindi che sale addirittura al 40% del totale se si considerano solo gli importi delle prestazioni al lordo dell'imposta personale sul reddito

