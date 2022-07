Milinkovic Savic snobba lo United | ora il Chelsea può rifarsi sotto

(Di sabato 23 luglio 2022)il Manchester. Per il centrocampista serbo potrebbeilNon sarà il Manchesterla prossima squadra di, tornato improvvisamente al centro del mercato. Come riferito dal Corriere dello Sport, sono state smentite le voci di una possibile maxi offerta che l’agente Kezman starebbe per proporre a Lotito. Il Manchester ha messo nel mirino il gigante serbo, ma il sogno del Sergente è di giocare la Champions. E quindi potrebbeil. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DAZN_IT : Patric ci porta nel ritiro della @OfficialSSLazio ?? Con Milinkovic-Savic che si dà alla pallavolo ?? Inside: Lazio… - CalcioNews24 : #MilinkovicSavic ha un piano ben preciso ?? - I_AM_AM2301 : Dopo l’amichevole di ieri ne sono ancora più convinto. Fiducia a Fagioli e Miretti nel ruolo di regista dietro a L… - CoricaTullio : @EdoardoMecca1 Dentro Rovella e Fagioli. Fuori Ramsey e Arthur. Vendiamo Rabiot e Zakaria e prendiamo MILINKOVIC SAVIC. - junews24com : Milinkovic Savic snobba il Manchester United: ha un altro sogno - -

snobba il Manchester United. Per il centrocampista serbo potrebbe rifarsi sotto il Chelsea Non sarà il Manchester United la prossima squadra di, tornato ...Il futuro disembra essere ancora alla Lazio, per il momento, smentite le voci dell'arrivo a Roma dell'Agente Il futuro disembra essere ancora alla Lazio, per il momento, ...La Juventus aveva a lungo seguito il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic come rinforzo per il centrocampo. Stando a quanto riporta il Corriere de ...Juventus Women, magica Sembrant: il suo gol manda la Svezia in semifinale! Il Corriere dello Sport ha smentito le voci di una possibile maxi offerta che l’agente Kezman starebbe per proporre a Lotito.