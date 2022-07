Milano, rapina e rissa davanti alla stazione Centrale: 17enne colpito alle spalle e a terra. La scena filmata dai passanti (Di sabato 23 luglio 2022) Una brutale aggressione, di quelle che spesso si verificano nei pressi della stazione Centrale a Milano, è avvenuta ieri sera in piazza Duca D’Aosta. L’episodio, ripreso da varie persone con i telefonini, ha cominciato a girare sul web oggi, suscitando commenti e polemiche. Il fatto è accaduto intorno alle 20, quando la Polizia , chiamata dall’Esercito presente sul piazzale, è intervenuta insieme al 118 per il ferimento di un ragazzo di 17 anni, che secondo le ricostruzione è stato prima vittima di una rapina e poi, con un tira e molla di insulti e aggressioni incrociate, di un ferimento a opera di una persona che frequenta la piazza e che lo ha prima colpito alle spalle e poi a terra, ancora con calci al capo e con una bottigliata. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Una brutale aggressione, di quelle che spesso si verificano nei pressi della, è avvenuta ieri sera in piazza Duca D’Aosta. L’episodio, ripreso da varie persone con i telefonini, ha cominciato a girare sul web oggi, suscitando commenti e polemiche. Il fatto è accaduto intorno20, quando la Polizia , chiamata dall’Esercito presente sul piazzale, è intervenuta insieme al 118 per il ferimento di un ragazzo di 17 anni, che secondo le ricostruzione è stato prima vittima di unae poi, con un tira e molla di insulti e aggressioni incrociate, di un ferimento a opera di una persona che frequenta la piazza e che lo ha primaspe poi a, ancora con calci al capo e con una bottigliata. ...

