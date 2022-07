Milan, De Ketelaere non convocato per la prima di campionato con il Brugge: i dettagli (Di sabato 23 luglio 2022) De Ketelaere non convocato per la prima di campionato con il Brugge: i dettagli Importante indizio di mercato per quanto riguarda la trattativa tra Milan e Brugge per De Ketelaere. Il club belga non ha convocato infatti il ragazzo per la prima giornata di campionato: i rossoneri sempre più vicini all’acquisto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022) Denonper ladicon il: iImportante indizio di mercato per quanto riguarda la trattativa traper De. Il club belga non hainfatti il ragazzo per lagiornata di: i rossoneri sempre più vicini all’acquisto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato @acmilan | C'è fiducia per la chiusura dell'affare #DeKetelaere, ma si valutano anche strategie alte… - Glongari : Attesa per il nuovo contatto tra #Milan e Club Bruges per De Ketelaere. Già in giornata potrebbero esserci sviluppi… - Gazzetta_it : De Ketelaere, è stallo. E ora il Milan trema - infoitsport : Il Milan si avvicina a De Ketelaere: il gesto a sorpresa del Brugge! - MilanPress_it : Ecco perché Charles #DeKetelaere è stato escluso dalla lista dei convocati ?????? -