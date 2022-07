Milan, De Ketelaere non convocato dal Brugge per il match contro il Genk (Di sabato 23 luglio 2022) Il Brugge non ha convocato il centrocampista, Charles De Ketelaere, per la prossima partita di Pro League contro il Genk. La notizia interessa da vicino il Milan, fortemente interessata al belga. Chissà che questa esclusione possa essere un’indizio di mercato per i rossoneri. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) Ilnon hail centrocampista, Charles De, per la prossima partita di Pro Leagueil. La notizia interessa da vicino il, fortemente interessata al belga. Chissà che questa esclusione possa essere un’indizio di mercato per i rossoneri. SportFace.

