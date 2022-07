Milan De Ketelaere, la distanza c’è ancora: Maldini e due giorni per pensarci (Di sabato 23 luglio 2022) Tra il Milan e il Bruges c’è ancora distanza per De Ketelaere: Maldini adesso si tiene due giorni per pensare Milan e Bruges continuano a parlare di De Ketelaere. Trattativa che va avanti a rilento per l’obiettivo numero uno dei rossoneri. La distanza è ancora di 3 milioni, non tanti, se non fosse per le posizioni bloccate da entrambe le parti. Maldini si tiene ora due giorni per sbloccare la trattativa altrimenti andrà avanti con le alternativa Zyiech o Zielinski. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022) Tra ile il Bruges c’èper Deadesso si tiene dueper pensaree Bruges continuano a parlare di De. Trattativa che va avanti a rilento per l’obiettivo numero uno dei rossoneri. Ladi 3 milioni, non tanti, se non fosse per le posizioni bloccate da entrambe le parti.si tiene ora dueper sbloccare la trattativa altrimenti andrà avanti con le alternativa Zyiech o Zielinski. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

