Milan, Brahim Diaz: «Scudetto? Sapevamo di poter fare la storia» Brahim Diaz torna a parlare della vittoria dello Scudetto. Le dichiarazioni del trequartista del Milan Brahim Diaz ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di AS. Le parole del giocatore del Milan. LO Scudetto – «L'anno scorso è stato fantastico, vincere il tricolore è stato molto bello. Sapevamo di avere una squadra di grande talento e che fare la storia era possibile. E alla fine ce l'abbiamo fatta. Il ritorno in autobus è stata un'esperienza straordinaria. In quel momento mi sono reso conto di cosa rappresenti il Milan per la sua gente. I tifosi, appesi ai lampioni e agli autobus solo per salutarci. Me lo ricorderò per sempre. Abbiamo riportato Milano ...

