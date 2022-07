(Di sabato 23 luglio 2022) Lundbeck Italia, con Havas Life e Giffoni Innovation Hub, lancia all’interno del progetto adoleSCIENZE, ilper favorire il confronto sul tema dellaneiMILANO – È statooggi a Giffoni Next Generation, rassegna di Giffoni Innovation Hub, il«Mi?», per favorire il confronto sul tema dellanei, la cui incidenza è raddoppiata rispetto a prima della pandemia da COVID-19, assumendo le caratteristiche di una vera e propria urgenza sociale. Il corto racconta la vita di un’adolescente e della sua esperienza con la. Scritto dallo sceneggiatore Manlio Castagna e diretto dal regista Alessandro Riccardi, “Mi?” è stato ...

Lopinionista : 'Mi vedete?', presentato il cortometraggio sulla depressione dei giovani - angelita_giorgi : @Giampier601 @vincenzoverzel1 @bb91687509 @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Ma per favoreeee, come vedete le cose!!!????… - lid_rnl : RT @BeppeSala: Con un finanziamento PNRR di 101 milioni di euro a Milano si realizzerà la BEIC. Entro il 2026 sorgerà a Porta Vittoria. Imm… - ADM_assdemxmi : RT @BeppeSala: Con un finanziamento PNRR di 101 milioni di euro a Milano si realizzerà la BEIC. Entro il 2026 sorgerà a Porta Vittoria. Imm… - ffw_fastforward : RT @BeppeSala: Con un finanziamento PNRR di 101 milioni di euro a Milano si realizzerà la BEIC. Entro il 2026 sorgerà a Porta Vittoria. Imm… -

SassariNotizie.com

È 'Mi',a Giffoni Next Generation, che racconta la vita di un'adolescente e della sua esperienza con la depressione. Scritto dallo sceneggiatore Manlio Castagna e diretto dal ...È 'Mi',a Giffoni Next Generation, che racconta la vita di un'adolescente e della sua esperienza con la depressione. Scritto dallo sceneggiatore Manlio Castagna e diretto dal ... "Mi vedete", il cortometraggio sulla depressione nei giovani presentato al Giffoni Film Festival L'emittente televisiva americana AMC ha annunciato una nuova serie tv di The Walking Dead, che avrà per protagonisti Rick e Michonne.Alghero, bilancio di previsione, l’Amministrazione continua nella programmazione degli investimenti con forti risposte sulle opere pubbliche, sviluppo e sostegno a imprese e famiglie ...