Meteo | le previsioni in Campania di sabato 23 luglio 2022

(Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,23. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4746m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Allertepreviste: afa. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4743m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. ...

fabiozpp : RT @Agenzia_Ansa: Buongiorno da #ANSA I Queste le previsioni del tempo per oggi 23 luglio 2022 #ANSA - Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA I Queste le previsioni del tempo per oggi 23 luglio 2022 #ANSA - RSD_studiodelta : ?? Previsioni #Meteo #ARPAE Emilia-Romagna di oggi, sabato 23 luglio 2022 ?? - ViViCentro : Meteomar Bollettino 23 Luglio 2022: previsioni mari e venti d’Italia #Meteomar - eliisabrunoni : RT @infoitinterno: Previsioni meteo: tanto caldo ma c’è una novità, ecco il ritorno dei temporali la prossima settimana -

iLMeteo.it

In cenere un'area come la Val d'Aosta: con Scipione caldo in aumento e temporali di calore In fuga dal caldo record e dalle fiamme: emergenza dal Portogallo alla Grecia ...Stiamo per raggiungere la massima potenza dell'anticiclone africano Apocalisse4800 (il numero si riferisce e spiega molto bene la situazione con lo zero termico a quote incredibili: il termometro va ... Meteo: agosto, sono arrivati gli aggiornamenti per le vacanze estive, vediamo cosa dicono le proiezioni Previsioni meteo per il 23/07/2022, Cattolica. Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, temperatura minima 23°C, massima 38°C ...Sarà un fine di settimana a dir poco rovente per la penisola italiana. Infatti secondo gli esperti meteo le temperature saliranno ancora.