Meteo | in Lombardia | da martedì attesa instabilità con temporali e calo temperature

Milano, 23 lug.(Adnkronos) - Ancora qualche giorno di caldo torrido, sulla Lombardia, ma con l'arrivo della prossima settimana, sono attesi anche pioggia e temperature in calo. Questo le previsioni contenute nel bollettino Meteo di Arpa Lombardia. Il vasto campo d'alta pressione responsabile dell'ondata di caldo degli ultimi 10 giorni tenderà infatti a ritirarsi leggermente verso sud, favorendo l'ingresso di correnti atlantiche più fresche e instabili. Al seguito dei rovesci e temporali in transito su Alpi, Prealpi e temporaneamente sulla pianura occidentale, con annesso lieve calo termico, seguirà poi un miglioramento generale. Per domani, dunque, ancora sole e temperature alte; dalla serata di lunedì è attesa una nuova fase ...

