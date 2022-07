Meteo | caldo-record? Panico in metrò | come sono ridotti i binari | le conseguenze

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 luglio 2022) Rotaie roventi. Che, detta così, sembra il titolo di un B movie anni Ottanta, uno di quelli con Edwige Fenech e Jerry Calà. Invece è la realtà di questa (caldissima) estate 2022. Nel senso che l'afa sta rallentando pure gli spostamenti dei treni. Fuori citrentotto gradi, boccheggi che manco ai Tropici e le metropolitane vanno a singhiozzo. Roba da tapparti in casa e con il condizionatore acceso. Da Atm a Trenord: pendolare avvisato, mezzo salvato. A Milano è una nota dell'azienda del trasporto pubblico rilasciata sui social che "sferza" (si fa per dire, qui non si muove un rivolo divento nemmeno a cercarlo col lanternino) il pomeriggio di ieri: «I protocolli di sicurezza impongono limiti di velocità quando le rotaie superano le temperature critiche», scrivono da foro Bonaparte, «e se si verificherà questa condizione i convogli viaggeranno a marcia ridotta». ...