Metaverso, ecco come cambierà il mercato del lavoro (Di sabato 23 luglio 2022) Nuove forme di collaborazione e interazione a distanza. Con il continuo diffondersi delle possibili applicazioni del Metaverso, anche il mondo del lavoro si sta pian piano rimodellando. Diventa, infatti, sempre più semplice, per lavoratori sparsi in ogni angolo del globo, partecipare a riunioni di lavoro o progetti in team senza spostarsi dalla propria postazione. Attraverso gli avatar, inoltre, sarà possibile trovare nuove vie per rendere più semplici le connessioni, le interazioni e la collaborazione tra colleghi. La tecnologia, poi, rivoluzionerà la formazione e l'acquisizione di nuove competenze, rendendo più semplice, immediata e interattiva l'acquisizione di nuove competenze. Le nuove figure professionali "Questa rivoluzione – spiega Francesca Contardi, managing director di EasyHunters, prima società di ricerca e selezione con un ...

