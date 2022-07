Mercato Milan, De Ketelaere in fase di stallo: Piano Z l’alternativa (Di sabato 23 luglio 2022) La prima scelta di Mercato del Milan è De Ketelaere, ma se salta si vira tutto su Ziyech, vero sostituto. A breve la svolta. Leggi su pianetamilan (Di sabato 23 luglio 2022) La prima scelta didelè De, ma se salta si vira tutto su Ziyech, vero sostituto. A breve la svolta.

MarcoGuidi13 : Quando si dice che il mercato è dinamico… Se mi avessero detto due mesi fa che #Bremer sarebbe andato alla #Juve e… - fraletizia : Aspettando De Ketelaere, il #Milan torna in campo: alle 18, in diretta e in esclusiva su Sportitalia, la sfida cont… - AntoVitiello : #Scaroni a MilanTv: 'Maldini e Massara porteranno avanti i loro progetti sul mercato. Sono sicuro che avverranno co… - Bianca34874951 : RT @deliux9: Non vedo l’ora che Suning venda ad una proprietà seria così potremmo fare finalmente un bel mercato come quello del Milan. - rivellorocco : @MilanNewsit Adesso comincia il campionato sarà dura per il Milan il campione d'italia che vince lo scudetto no si… -