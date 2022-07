Meloni “Governa chi vince alle urne, la regola non cambia” (Di sabato 23 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Chi prende più voti andrà a Palazzo Chigi. Questa regola ha sempre funzionato: chi vince Governa. Non abbiamo nemmeno il tempo di cambiarla”. Lo dice in un'intervista a La Stampa Giorgia Meloni, in merito alla candidatura alla premiership nel centrodestra.Su Draghi, Meloni spiega: “Non ho capito tutte le sue mosse. Era evidente che fosse stufo delle liti Prima si è dimesso, poi ha deciso di tornare indietro. Fin qui c'è una logica. Da quel punto in poi non mi è chiara la strategia: lui ha preso in considerazione l'ipotesi di andare avanti senza il M5S, ma allora perchè nel discorso se l'è presa con un'altra parte della sua maggioranza? Non puoi pensare che arrivi in Aula, meni tutti e gli altri ti dicano “bravo”. Una parte di me è convinta che Draghi volesse ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Chi prende più voti andrà a Palazzo Chigi. Questaha sempre funzionato: chi. Non abbiamo nemmeno il tempo dirla”. Lo dice in un'intervista a La Stampa Giorgia, in merito alla candidatura alla premiership nel centrodestra.Su Draghi,spiega: “Non ho capito tutte le sue mosse. Era evidente che fosse stufo delle liti Prima si è dimesso, poi ha deciso di tornare indietro. Fin qui c'è una logica. Da quel punto in poi non mi è chiara la strategia: lui ha preso in considerazione l'ipotesi di andare avanti senza il M5S, ma allora perchè nel discorso se l'è presa con un'altra parte della sua maggioranza? Non puoi pensare che arrivi in Aula, meni tutti e gli altri ti dicano “bravo”. Una parte di me è convinta che Draghi volesse ...

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Meloni “Governa chi vince alle urne, la regola non cambia” - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Chi prende più voti andrà a Palazzo Chigi. Questa regola ha sempre funzionato: chi vince govern… - LaStampa : RT @fraschianchi: Da leggere oggi l'intervista di @franolivo2 a Giorgia Meloni: “Governa chi vince alle urne. Con Vox ho sbagliato i toni e… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Meloni “Governa chi vince alle urne, la regola non cambia” -… - AMarco1987 : Meloni pronta per Palazzo Chigi: “Chi vince governa, con Vox sbagliai toni” -