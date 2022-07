Meghan Markle voleva essere come Ivanka Trump: 'Bella, intelligente, in gamba' (Di sabato 23 luglio 2022) Il sogno di Meghan Markle non era tanto di sposare un principe, ma di essere come Ivanka Trump . A rivelarlo è lo scrittore Tom Bower nel suo nuovo libro 'Revenge: Meghan, Harry and the War Between ... Leggi su leggo (Di sabato 23 luglio 2022) Il sogno dinon era tanto di sposare un principe, ma di. A rivelarlo è lo scrittore Tom Bower nel suo nuovo libro 'Revenge:, Harry and the War Between ...

andreastoolbox : #Meghan Markle voleva essere come Ivanka Trump: «Bella, intelligente, in gamba» - zazoomblog : Meghan Markle quello che ha fatto scatena le polemiche: nessuno se l’aspettava - #Meghan #Markle #quello #fatto - infoitcultura : Meghan Markle 'non si è voluta sedere': comuni mortali umiliati al ristorante - infoitcultura : Meghan Markle e le richieste assurde al ristorante (negate dai proprietari) - infoitcultura : Meghan Markle e Harry d’Inghilterra, capricci e piccole attenzioni a cena da De Niro a New York -