Medusa Caravella Portoghese | la sua puntura può avere gravi conseguenze

(Di sabato 23 luglio 2022) Attenzione alla . Tutte le informazioni utili. Tanto bella da vedere quanto pericolosa in caso di. È lachiamata, che ha punto una donna in Sicilia mandandola in ospedale incondizioni. La donna è stata punta dallanel mare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

... ha riferito che le lesioni presentate dalla paziente erano compatibili con quelle della puntura di unaPortoghese . Impropriamente questo organismo marino viene definito spesso, ma ...LaPortoghese, molto simile a una, sta invadendo buona parte dei mari italiani (in particolari quelli del Sud della Penisola). E ha già portato una donna in terapia intensiva. Come ...L'episodio è avvenuto negli scorsi giorni a Isola Ciclopi, ai faraglioni che si trovano vicino ad Aci Trezza. La Caravella è un organismo idrozoo galleggiante con tentacoli sottilissimi lunghi anche 3 ...Aumentano gli avvistamenti dell'invertebrato marino in Italia. A Catania una donna è finita in terapia intensiva dopo essere stata colpita ...